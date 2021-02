Scoreboards in first T20 between Pakistan and South Africa

Scoreboards in first T20 international between Pakistan and South Africa here on Thursday night at Gadaffi stadium

LAHORE, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Feb, 2021 ) :Scoreboards in first T20 international between Pakistan and South Africa here on Thursday night at Gadaffi stadium.

Pakistan Innings Mohammad Rizwan not out104 Babar Azam run out0 Haider Ali c Snyman b Phehlukwayo21 Hussain Talat st Klaasen b Shamsi15 Iftikhar Ahmed c Hendricks b Fortuin4 Khushdil Shah c Fortuin b Sipamla12 Faheem Ashraf c Miller b Phehlukwayo4 Mohammad Nawaz not out3 EXTRAS: (b1, lb3, w2)6 TOTAL: (6 wkts, 20 overs)169 FOW: 1-1, 2-37, 3-69, 4-99, 5-134, 6-143.

BOWLING: Bjorn Fortuin 3-0-25-1, Dwaine Pretorius 2-0-13-0, Andile Phehlukwayo 4-0-33-2, Lutho Sipamla 4-0-37-1, Jacques Snyman 1-0-12-0, Junior Dala 2-0-25-0, Tabraiz Shamsi 4-0-20-1.

SOUTH AFRICA: Janneman Malan b Usman Qadir44 Reeza Hendricks run out54 Jacques Snyman b Usman Qadir2 D Miller c Rizwan b Faheem Ashraf6 H Klaasen c Hussain b Haris Rauf12 A Phehlukwayo c Haider b Haris Rauf14 Dwaine Pretorius not out15 Bjorn Fortuin not out17 EXTRAS: (w2)2 TOTAL: (6 wkts, 20 overs)166 FOW: 1-53, 2-61, 3-83, 4-115, 5-134, 6-139.

BOWLING: Mohammad Nawaz 4-0-21-0, Haris Rauf 4-0-44-2, Shaheen Shah Afridi 4-0-37-0, Usman Qadir 4-0-21-2, Khushdil Shah 1-0-6-0, Faheem Ashraf 3-0-37-1.

TOSS: South Africa UMPIRES: Ahsan Raza, Aleem DarTV UMPIRE: Shozab RazaMATCH REFEREE: Muhammad Javed