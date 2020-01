Scorecard from India v Australia 2nd one-day international

Scorecard from the second one-day international between India and Australia at Rajkot on Friday

Rajkot, India, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jan, 2020 ) :Scorecard from the second one-day international between India and Australia at Rajkot on Friday: India R. Sharma lbw b Zampa 42 S.

Dhawan c Starc b Richardson 96 V. Kohli c Starc b Zampa 78 S. Iyer b Zampa 7 K.L. Rahul run out 80 M. Pandey c Agar b Richardson 2 R. Jadeja not out 20 M. Shami not out 1 Extras (b5, lb4, w5) 14 Total (six wickets - 50 overs) 340 Did not bat: K.

Yadav, N. Saini, J. Bumrah Fall of wickets: 1-81 (Sharma, 13.3 overs), 2-184 (Dhawan, 28.4), 3-198 (Iyer, 32.4), 4-276 (Kohli, 43.1), 5-280 (Pandey, 44.1), 6-338 (Rahul, 49.4) Bowling: Cummins 10 1 53 0, Starc 10 0 78 0, Richardson 10 0 73 2, Zampa 10 0 50 3, Agar 8 0 63 0, Labuschagne 2 0 14 0 Australia D.

Warner c Pandey b Shami 15 A. Finch st Rahul b Jadeja 33 S.

Smith b Yadav 98 M. Labuschagne c Shami b Jadeja 46 A. Carey c Kohli b Yadav 18 A. Turner b Shami 13 A. Agar lbw b Saini 25 P. Cummins b Shami 0 M.

Starc c Rahul b Saini 6 K. Richardson not out 24 A. Zampa c Rahul b Bumrah 6 Extras (lb 10, w 10) 20 Total (49.1 overs - all out) 304 Fall of wickets: 1-20 (Warner, 3.2 ov), 2-82 (Finch, 15.1), 3-178 (Labuschagne 30.5), 4-220 (Carey 37.2), 5-221 (Smith, 37.5), 6-259 (Turner 43.1 ov), 7-259 (Cummins 43.2), 8-274 (Agar, 46.1), 9-275 (Starc, 46.3) Bowling: Bumrah 9.1 2 32 1, Shami 10 0 77 3, Saini 10 0 62 2, Jadeja 10 0 58 2, Yadav 10 0 65 2 Australia won the toss and put India in to bat India win by 36 runs Three match series level 1-1 Umpires: Richard Kettleborough (ENG), Virender Sharma (IND)tv umpire: Michael Gough (ENG)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)