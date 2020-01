Shahzaib creats a major upset in U21 Snooker

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Jan, 2020 ) :A major upset was seen in the ongoing Jubilee Insurance 12th Under21 National Junior Snooker Championship 2020 when Shahzaib Mailk of Punjab beat Khyber Paktunkhwa Champion Muhammad Saleem here at Pakistan sports Complex on Sunday.

Shahzaib outplayed Saleem by 3-1 (66-43, 48-61, 66-45, 65-35).

In the other matches, Muhammad Usman (Pjb) beat Imran Khan (Isb) 3-1 (10-49, 78-24, 67-56, 59-23), Muhammad Umer Khan (Pjb) beat Haroon Sarfarz (Kp) 3-0 (63-20, 82-8, 60-10), Muhammad Salik (Sindh) beat Sheikh Ahmed (Kp) 3-1 (35-53, 64-37, 61-6, 75-15), Farhan Majeed (Pjb) beat Zulfiqar Ali (Balochistan) 3-0 (55-17, 63-16, 75-3), Abdullah Hassan (Isb) beat Abdul Waheed (Sindh) 3-1 (56-27, 56-43, 21-43, 60-18), Zaib Khan (Bal) beat Umer Ismail (Sindh) 3-2 (51-35, 32-79, 18-56, 63-31, 54-41), Saad Khan (Kp) beat Muhammad Sinan (Bal) 3-0 (61-32, 59-28, 67-14), Ahsan Ramzan (Pjb) beat Muhammad Ibrar (Kp) 3-0 (80-29, 75-40, 53-42), Umer Farooq (Pjb) beat Umer Junaid (Sindh) 3-0 (1-0, 65-26, 59-09), Usama Nawaz Khan (Kp) beat M.

Akram Shams (Sindh) 3-1 (50-55, 50-12, 49-25, 68-07), Kamran Albert (Kp) beat Arif Hussain (Bal) 3-1 (20-63, 88-17, 66-19, 55-29), Shahzaib Malik (Pjb) beat Abdul Waheed (Sindh) 3-0(66-16, 72-08(72), 70-16(65), Umer Ismail (Sindh) beat Muhammad Sinan (Bal) 3-0 (51-31, 49-32, 59-22), Haroon Sarfarz (Kp) beat Ali Haider (Bal) 3-0 (53-4, 53-24, 50-43), Muhammad Ahmed (Pjb) beat Zulfiqar Ali (Bal) 3-0 (69-12, 54-16, 94-7(85).

Monday's fixtures include Muhammad Saleem (Kp) v Abdullah Hassan (Islamabad), Zaib Khan (Bal) v Saad Khan (Kp), Imran Khan (Isb) v Ali Haider (Bal), Muhammad Salik (Sindh) v Muhammad Ahmed (Pjb), Haris Tahir (Pjb) V/S Sajjad Abdullah (Kp), Muhammad Naseem Akhtar (Pjb) v Zahid Khan (Bal), Sheikh Muhammad Mudassir (Pjb) v Arij Arsalan (Sindh), Shehryar Khan (Sindh) v Muhammad Shehryar Abbas (Pjb).