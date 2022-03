Six Nations: Ireland v Scotland teams

Dublin, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Mar, 2022 ) :Teams for Six Nations match between Ireland and Scotland at Lansdowne Road on Saturday (kick-off 1645GMT): Teams (15-1) Ireland Hugo Keenan; Mack Hansen, Garry Ringrose, Bundee Aki, James Lowe; Johnny Sexton (capt), Jamison Gibson-Park; Jack Conan, Josh van der Flier, Caelan Doris; Iain Henderson, Tadhg Beirne; Tadhg Furlong, Dan Sheehan, Cian Healy Replacements: Rob Herring, Dave Kilcoyne, Finlay Bealham, Kieran Treadwell, Peter O'Mahony, Conor Murray, Joey Carbery, Robbie Henshaw Coach: Andy Farrell (ENG) Scotland Stuart Hogg (capt); Darcy Graham, Chris Harris, Sam Johnson, Kyle Steyn; Blair Kinghorn, Ali Price; Matt Fagerson, Hamish Watson, Rory Darge; Grant Gilchrist, Jonny Gray; Zander Fagerson, George Turner, Pierre Schoeman Replacements: Fraser Brown, Allan Dell, WP Nel, Sam Skinner, Josh Bayliss, Ben White, Finn Russell, Mark BennettCoach: Gregor Townsend (SCO)Referee: Wayne Barnes (ENG).