South Africa team to face Wales in World Cup semi-final

South Africa team named Thursday to face Wales in the Rugby World semi-final in Yokohama on Sunday

Tokyo, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Oct, 2019 ) :South Africa team named Thursday to face Wales in the Rugby World semi-final in Yokohama on Sunday: South Africa (15-1):Willie Le Roux; S'Busiso Nkosi, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Makazole Mapimpi; Handre Pollard, Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Pieter-Steph Du Toit, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Mbongeni Mbonambi, Tendai MtawariraReplacements: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Vincent Koch, RG Snyman, Franco Mostert, Francois Louw, Herschel Jantjies, Frans Steyn