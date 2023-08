South Africa team to play New Zealand in Rugby World Cup warm-up

South Africa team announced Monday to play New Zealand in a Rugby World Cup warm-up match at Twickenham on Friday

London, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Aug, 2023 ) :South Africa team announced Monday to play New Zealand in a Rugby World Cup warm-up match at Twickenham on Friday (kick-off 1830 GMT): South Africa (15-1) Damian Willemse; Kurt-Lee Arendse, Canan Moodie, Andre Esterhuizen, Makazole Mapimpi; Manie Libbok, Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi (capt); Franco Mostert, Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx, Steven KitshoffReplacements: Bongi Mbonambi, Ox Nche, Trevor Nyakane, Jean Kleyn, RG Snyman, Marco van Staden, Cobus Reinach, Willie le RouxCoach: Jacques Nienaber (RSA)