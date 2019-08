Sri Lanka v New Zealand scoreboard

Scorecard at stumps on day two of the first Test between New Zealand and Sri Lanka at the Galle International Stadium on Thursday

Scorecard at stumps on day two of the first Test between New Zealand and Sri Lanka at the Galle International Stadium on Thursday: New Zealand (overnight 203 for five) J. Raval c De Silva b Dananjaya 33 T. Latham c Dickwella b Dananjaya 30 K. Williamson c Karunaratne b Dananjaya 0 R. Taylor c Dickwella b Lakmal 86 H. Nicholls lbw b Dananjaya 42 B.J. Watling lbw b Dananjaya 1 M. Santner lbw b Lakmal 13 T. Southee run out (De Silva) 14 W. Somerville not out 9 T. Boult c Perera b Lakmal 18 A. Patel lbw b Lakmal 0 Extras: (nb 1, lb 2) 3 Total: (all out, 83.2 overs, 335 minutes) 249 Fall of wickets: 1-64 (Latham), 2-64 (Williamson), 3-71 (Raval), 4-171 (Nicholls), 5-179 (Watling), 6- 205 (Taylor), 7-216 (Santner), 8-222 (Southee), 9-249 (Boult), 10-249 (Patel) Bowling: Lakmal 15.2-5-29-4 (1nb), Kumara 10-1-37-0, Dananjaya 30-3-80-5, De Silva 6-0-20-0, Embuldeniya 22-1-81-0 Sri Lanka D. Karunaratne lbw b Patel 39 L.

Thirimanne st Watling b Patel 10 K. Mendis c Taylor b Patel 53 A. Mathews c Taylor b Patel 50 K. Perera c Santner b Boult 1 D. de Silva c & b Patel 5 N. Dickwella not out 39 A. Dananjaya c Taylor b Somerville 0 S. Lakmal not out 28 Extras: (w 1, lb 1) 2 Total: (for seven wickets, 80 overs, 319 minutes) 227 Fall of wickets: 1-27 (Thirimanne), 2-66 (Karunaratne), 3-143 (Mendis), 4-144 (Perera), 5-155 (De Silva), 6-158 (Mathews), 7-161 (Dananjaya).

To bat: Lasith Embuldeniya, Lahiru Kumara.

Bowling: Boult 13-3-24-1 (1w), Southee 7-3-17-0, Somerville 20-2-78-1, Patel 29-6-76-5, Santner 11-0-31-0.

Toss: New Zealand Sri Lanka: Dimuth Karunaratne (capt), Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Kusal Perera, Niroshan Dickwella, Dhananjaya de Silva, Akila Dananjaya, Lasith Embuldeniya, Lahiru Kumara, Suranga Lakmal Umpires: Michael Gough and Richard Illingworth (England)Third umpire: Bruce Oxenford (Australia)Match referee: Andy Pycroft (Zimbabwe)