Sri Lanka v Pakistan first Test scoreboard

Galle, Sri Lanka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Jul, 2022 ) :Final scoreboard on the fifth day of the opening Test between Sri Lanka and Pakistan in Galle on Wednesday: Sri Lanka 1st innings 222 (D.

Chandimal 76, M. Theekshana 38; S. Afridi 4-58) Pakistan 1st innings 218 (B. Azam 119; P. Jayasuriya 5-82) Sri Lanka 2nd innings (overnight 329-9, D. Chandimal 86, P. Jayasuriya 4) O. Fernando c Azam b Yasir 64 D.

Karunaratne lbw b Nawaz 16 K. Rajitha lbw b Nawaz 7 K. Mendis b Yasir 76 A. Mathews c Azam b Nawaz 9 D. Chandimal not out 94 D. de Silva b Yasir 20 N. Dickwella b Nawaz 12 R. Mendis b Nawaz 22 M.

Theekshana c Rizwan b Hasan 11 P. Jayasuriya b Naseem 4 Extras (lb1, nb1) 2 Total (all out, 100 overs) 337 Fall of wickets: 1-33 (Karunaratne), 2-41 (Rajitha), 3-132 (Oshada), 4-164 (Mathews), 5-178 (Kusal), 6-218 (de Silva), 7-235 (Dickwella), 8-267 (R.

Mendis), 9-308 (Theekshana), 10-337 (Jayasuriya) Bowling: Shaheen 7-2-21-0, Nawaz 28-2-88-5, Agha 16-1-53-0, Yasir 29-2-122-3, Hasan 12-3-19-1, Azam 1-0-9-0, Naseem 7-0-24-1 (nb1) Pakistan 2nd innings (target 342, overnight 222-3, A.

Shafique 112, M. Rizwan 7) A. Shafique not out 160 Imam-ul-Haq st Dickwella b R. Mendis 35 A. Ali c de Silva b Jayasuriya 6 B. Azam b Jayasuriya 55 M. Rizwan lbw b Jayasuriya 40 S. Ali Agha c Dickwella b Jayasuriya 12 H.

Ali c Theekshana b de Silva 5 M. Nawaz not out 19 Extras (b5, lb7) 12 Total (6 wickets, 127.2 overs) 344 Yet to bat: Y. Shah, S. Afridi, N. Shah Fall of Wickets: 1-87 (Imam-ul-Haq), 2-104 (A. Ali), 3-205 (Azam), 4-276 (Rizwan), 5-298 (Agha), 6-303 (Hasan) Bowling: Rajitha 9-2-18-0, Jayasuriya 56.2-10-135-4, R.

Mendis 33-0-102-1, Theekshana 14-2-44-0, de Silva 15-1-33-1 Toss: Sri Lanka result: Pakistan won by four wickets Series: Pakistan lead the two-match series 1-0 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Marais Erasmus (RSA)tv Umpire: Rod Tucker (AUS)Match Referee: Jeff Crowe (NZL)