Sri Lanka v Zimbabwe first ODI scoreboard

Kandy, Sri Lanka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jan, 2022 ) :Scoreboard after Zimbabwe's innings in the opening one-day international against Sri Lanka in Kandy on Sunday: Zimbabwe T.

Kaitano lbw b Vandersay 42 R. Chakabva c Kusal b Vandersay 72 C. Ervine b Kamindu 9 S. Williams b Karunaratne 100 W. Madhevere b Karunaratne 20 S. Raza lbw b Pradeep 18 R. Burl c Shanaka b Pradeep 4 W.

Masakadza run out (Karunaratne) 6 B. Muzarabani b Karunaratne 3 T. Chatara not out 1 R. Ngarava not out 10 Extras (lb2, w8, nb1) 11 Total (9 wickets, 50 overs) 296 Fall of wickets: 1-80 (Kaitano), 2-110 (Ervine), 3-160 (Chakabva), 4-202 (Madhevere), 5-248 (Raza), 6-252 (Burl), 7-269 (Masakadza), 8-285 (Williams), 9-286 (Muzarabani) Bowling: Pradeep 10-1-54-2 (nb1, w1), Gunasekara 1-0-8-0), Theekshana 10-0-40-0, Shanaka 4-0-34-0 (w2), Karunaratne 10-1-69-3 (w1), Vandersay 6-0-44-2 (w1), Kamindu 6-0-32-1 (w1), Asalanka 3-0-13-0 Sri Lanka: Kusal Mendis, P.

Nissanka, C. Asalanka, D. Chandimal (wk), Kamindu Mendis, D. Shanaka (capt), C. Karunaratne, M. Theekshana, J. Vandersay, C. Gunasekara, N. Pradeep Toss: Zimbabwe Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Lyndon Hannibal (SRI)tv Umpire: Raveendra Wimalasiri (SRI)Match Referee: Ranjan Madugalle (SRI)