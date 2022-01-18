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Sri Lanka V Zimbabwe Second ODI Scoreboard

Muhammad Rameez Published January 18, 2022 | 11:22 PM

Sri Lanka v Zimbabwe second ODI scoreboard

Final scoreboard of the second one-day international between Sri Lanka and Zimbabwe in Kandy on Tuesday

Kandy, Sri Lanka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jan, 2022 ) :Final scoreboard of the second one-day international between Sri Lanka and Zimbabwe in Kandy on Tuesday: Zimbabwe T. Kaitano b Vandersay 26 R.

Chakabva st Kusal b Vandersay 47 C. Ervine b Theekshana 91 S. Williams st Kusal b Vandersay 48 W. Madhevere b Karunaratne 1 S. Raza c Karunaratne b Pradeep 56 R. Burl run out (Chameera) 19 W. Mazakadza c Chameera b N Pradeep 0 B.

Muzarabani not out 0 Extras (b3, lb6, w3, nb2) 14 Total (8 wickets, 50 overs) 302 Did not bat: T. Chatara, R. Ngarava Fall of wickets: 1-59 (Kaitano), 2-90 (Chakabva), 3-196 (Williams), 4-205 (Madhevere), 5-256 (Ervine), 6-297 (Burl), 7-298 (Masakadza), 8-302 (Raza) Bowling: Pradeep 10-0-74-2 (nb2), Chameera 9-0-47-0 (w3), Shanaka 2-0-14-0, Vandersay 9-0-51-3, Theekshana 10-0-49-1, Karunaratne 6-0-24-1, Kamindu 2-0-19-0, Asalanka 2-0-15-0 Sri Lanka (target 303) P.

Nissanka c Chakabva b Muzarabani 16 Kusal Mendis b Chatara 7 Kamindu Mendis c Ervine b Ngarava 57 D.

Chandimal c Raza b Muzarabani 2 C. Asalanka b Madhevere 23 D. Shanaka c Raza b Chatara 102 C.

Karunaratne run out (Williams) 34 D. Chameera c Masakadza b Chatara 13 J. Vandersay c Chakabva b Muzarabani 4 M. Theekshana not out 4 N. Pradeep not out 5 Extras (lb5, nb1, w7) 13 Total (9 wickets, 50 overs) 280 Fall of wickets: 1-19 (Kusal), 2-25 (Nissanka), 3-31 (Chandimal), 4-63 (Asalanka), 5-181 (Kamindu), 6-247 (Shanaka), 7-266 (Karunaratne), 8-268 (Chameera), 9-273 (Vandersay) Bowling: Chatara 10-1-52-3, Muzarabani 10-0-56-3 (w6, nb1), Madhevere 4-0-30-1, Ngarava 10-1-41-1 (w1), Masakadaza 8-0-34-0, Williams 6-0-48-0, Burl 2-0-14-0 Toss: Zimbabwe result: Zimbabwe won by 22 runs Series: Three-match series level at 1-1 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Raveendra Wimalasiri (SRI)tv Umpire: Lyndon Hannibal (SRI)Match Referee: Ranjan Madugalle (SRI)

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Sri Lanka Kandy Zimbabwe N Pradeep Kusal Mendis Kumar Dharmasena Ranjan Madugalle TV P

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