Sri Lanka v Zimbabwe third ODI scoreboard

Kandy, Sri Lanka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Jan, 2022 ) :Final scoreboard of the third and final one-day international between Sri Lanka and Zimbabwe in Kandy on Friday: Sri Lanka P.

Nissanka run out (sub Madhavere) 55 Kusal Mendis c Muzarabani b Masakadza 36 Kamindu Mendis c and b Burl 11 D. Chandimal lbw b Williams 17 C. Asalanka c Masakadza b Chatara 52 D. Shanaka c Raza b Ngarava 15 C.

Karunaratne run out (Burl) 30 R. Mendis b Muzarabani 26 D. Chameera c Williams b Ngarava 1 J. Vandersay not out 3 M. Theekshana not out 1 Extras (b2, lb1, nb1, w3) 7 Total (9 wickets, 50 overs) 254 Fall of wickets: 1-80 (Kusal), 2-101 (Nissanka), 3-107 (Kamindu), 4-149 (Chandimal), 5-183 (Shanaka), 6-193 (Asalanka), 7-241 (Ramesh Mendis), 8-247 (Chameera), 9-249 (Karunaratne) Bowling: Chatara 7-0-35-1 (w1), Muzarabani 10-0-63-1 (w2), Ngarava 9-1-46-2, Masakadza 10-0-42-1, Burl 6-0-26-1, Raza 6-0-33-0 (nb1), Williams 2-0-6-1 Zimbabwe (target 255) T.

Kaitano st Kusal b Vandersay 19 R. Chakabva c Asalanka b Chameera 1 C. Ervine c Kusal b Chameera 0 S. Williams b Theekshana 6 M. Shumba c Vandersay b Ramesh 9 S. Raza c Nissanka b Karunaratne 1 R.

Burl lbw b Vandersay 15 W. Masakadza b Ramesh 1 B. Muzarabani b Vandersay 2 T. Chatara not out 8 R. Ngarava c Theekshana b Vandersay 0 Extras (w8) 8 Total (all out, 24.4 overs) 70 Fall of wickets: 1-3 (Chakabva), 2-3 (Ervine), 3-20 (Williams), 4-30 (Kaitano,), 5-31 (Raza), 6-41 (Shumba), 7-48 (Masakadza), 8-52 (Muzarabani), 9-70 (Burl), 10-70 (Ngrava) Bowling: Chameera 5-1-20-2, Theekshana 6-1-10-1, Vandersay 7.4-2-10-4, Karunaratne 2-0-4-1 (w1), Ramesh 4-0-26-2 (w7) Toss: Sri Lanka result: Sri Lanka won by 184 runs Series: Sri Lanka won the three-match series 2-1 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Prageeth Rambukwella (SRI)tv Umpire: Lyndon Hannibal (SRI)Match Referee: Ranjan Madugalle (SRI)