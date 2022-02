Sweden Rally results and standings

Ume, Sweden, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Feb, 2022 ) :Sweden Rally final standings on Sunday, the 2nd round of 13 scheduled for the world championship: Overall 1. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 2hr 10min 44.9sec, 2.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) at 22 sec, 3. Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN/Toyota) 30.6, 4. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JPN/IRL/Toyota) at 2min 19.4sec, 5. Gus Greensmith/Jonas Andersson (GBR/SWE) 3:20.4, 6.

Olivier Solberg/Elliot Edmondson (SUE/GBR) 5:39.4, 7. Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (NOR/Skoda) 7:11.1, 8. Ole Christian Veiby/Stig Runne Skjaermoen (NOR/Volkswagen WRC2) 7:34.3, 9. Jari Huttunen/ Mikko Lukka (FIN/Ford WRC2) 8:14.2, 10.

Egon Kaur/Silver Simm (EST/Volkswagen WRC2) 8:24.8 Stage winners: Kalle Rovanpera (SS3, SS7, SS10, SS14, SS15, SS16) Elfyn Evans (SS4, SS8, SS12), Ott Tanak (SS1, SS5, SS17, SS19), Thierry Neuville (SS6, SS18), Esapekka Lappi (SS2), Craig Breen (SS11) Power Stage: 1.

Ott Tanak: 5 points, 2. Kalle Rovanpera: 4, 3. Thierry Neuville: 3, 4. Takamoto Katsuta: 2, 5. Craig Breen: 1 (The 9th and 13th stages were cancelled before the start of the rally) World Rally Championship standings (after 2 of 13 scehduled rallies) Drivers: 1.

Kalle Rovanpera 46 points, 2. Thierry Neuville 32, 3. Sebastien Loeb 27, 4. Gus Greensmith 20, 5. Sebastien Ogier 19, 6. Takamoto Katsuta 16, Craig Breen 16, 8. Esapekka Lappi 15 9. Andrea Mikkelsen 12, 10. Ott Tanak 5. 11. Ole Christian Veiby 4, Elfyn Evans 4 Constructors:1. Toyota 83 points, 2. MSport-Ford 59, 3. Hyundai 47,Next rally: Croatia 21-24 April