Tennis: ATP and WTA Indian Wells results - collated

Indian Wells, United States, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Oct, 2021 ) :results from the ATP and WTA Indian Wells tournament on Thursday (x denotes seeding): Men Quarter-finals Cameron Norrie (GBR x21) bt Diego Schwartzman (ARG x11) 6-0, 6-2 Grigor Dimitrov (BUL x23) bt Hubert Hurkacz (POL x8) 3-6, 6-4, 7-6 (7/2) Women Quarter-finalsOns Jabeur (TUN x12) bt Anett Kontaveit (EST x18) 7-5, 6-3Paula Badosa (ESP x21) bt Angelique Kerber (GER x10) 6-4, 7-5.