Tennis: ATP Finals results

Results from the fifth day of the ATP Finals at London's O2 Arena on Thursday (x denotes seeding):

results from the fifth day of the ATP Finals at London's O2 Arena on Thursday, 19th Nov, 2020 (x denotes seeding): Singles Group London 2020 Andrey Rublev (RUS x7) bt Dominic Thiem (AUT x3) bt 6-2, 7-5 Playing later Rafael Nadal (ESP x2) v Stefanos Tsitsipas (GRE x6) Doubles Group Mike Bryan Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA x8) bt Wesley Koolhof/Nikola Mektic (NED/CRO x5) 6-4, 6-7 (2/7), 10-8 Playing laterRajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR x2) v Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER/GER x3).