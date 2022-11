Tennis: ATP Finals standings

Standings from the ATP Tour Finals in Turin after Thursday

Turin, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Nov, 2022 ) :Standings from the ATP Tour Finals in Turin after Thursday's early match (played, wins, losses, sets won, sets lost, games won, games lost): Red Group 1.

Novak Djokovic (SRB) 2 2 0 4 0 25 15 2.

Stefanos Tsitsipas (GRE) 2 1 1 2 3 29 29 3. Andrey Rublev 2 1 1 2 3 24 28 4. Danill Medvedev 2 0 2 2 4 32 38 Green Group 1. Casper Ruud (NOR) 3 2 1 4 3 40 39 2. Rafael Nadal (ESP) 3 1 2 2 4 28 553. Taylor Fritz (USA) 2 1 1 3 2 28 244. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2 1 1 2 2 22 20