Tennis: ATP Montreal results - collated

Montreal, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Aug, 2022 ) :results on Thursday in the ATP Montreal Masters (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): 3rd rd Nick Kyrgios (AUS) bt Alex de Minaur (AUS) 6-2, 6-3 Hubert Hurkacz (POL x8) bt Albert Ramos (ESP) 6-7 (6/8), 6-2, 7-6 (7/3) Casper Ruud (NOR x4) bt Roberto Bautista (ESP x14) 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 6-4 Flix Auger-Aliassime (CAN x6) bt Cameron Norrie (GBR x9) 6-3, 6-4 Pablo Carreno Busta (ESP) bt Jannik Sinner (ITA x7) 6-2, 6-4 Jack Draper (GBR) bt Gael Monfils (FRA x17) 6-2, 0-2 retiredDaniel Evans (GBR) bt Taylor Fritz (USA x10) 7-6 (7/5), 1-6, 7-5Tommy Paul (USA) bt Marin Cilic (CRO x13) 6-4, 6-2.