Tennis: ATP Murray River Open and Great Ocean Road Open results

Melbourne, Feb 3 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Feb, 2021 ) :results Wednesday from the ATP Murray River Open and Great Ocean Road Open at Melbourne Park: Murray River Open 2nd rd Stan Wawrinka (SUI x1) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 4-6, 6-3, 6-1 Alex Bolt (AUS) bt Mackenzie McDonald (USA) 6-4, 6-7 (7/9), 7-5 Marcos Giron (USA) bt Adrian Mannarino (FRA x10) 6-3, 6-4 Daniel Evans (GBR x8) bt Pedro Sousa (POR) 6-3, 7-5 Ricardas Berankis (LTU) bt Jason Kubler (AUS) 7-6 (7/2), 7-5 Egor Gerasimov (BLR) bt Marton Fucsovics (HUN x16) 6-3, 1-6, 6-3 James Duckworth (AUS) bt Ugo Humbert (FRA x7) 7-6 (8/6), 6-4 Alexei Popyrin (AUS) bt Tommy Paul (USA x15) 6-4, 6-3 Great Ocean Road Open 2nd rd Hubert Hurkacz (POL x3) bt Mikael Torpegaard (DEN) 6-4, 6-3 Salvatore Caruso (ITA) bt Tennys Sandgren (USA x9) 6-4, 6-7 (2/7), 6-1 Aljaz Bedene (SLO x13) bt Dane Sweeny (AUS) 6-0, 6-4Jannik Sinner (ITA x4) bt Aleksandar Vukic (AUS) 6-2, 6-4mp/th