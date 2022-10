Tennis: ATP Paris Masters results

Results from the ATP Paris Masters on Monday

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Nov, 2022 ) :results from the ATP Paris Masters on Monday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): 1st rd Yoshihito Nishioka (JPN) bt Aslan Karatsev 6-3, 6-4 John Isner (USA) bt Oscar Otte (GER) 6-4, 7-6 (7/3) Frances Tiafoe (USA x16) bt Lorenzo Sonego (ITA) 6-4, 6-4 Taylor Fritz (USA x9) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 7-5, 6-2 Maxime Cressy (USA) bt Diego Schwartzman (ARG) 6-3, 6-3 Karen Khachanov bt Sebastian Baez (ARG) 6-1, 6-1 Marc-Andrea Huesler (SUI) bt Jannik Sinner (ITA x11) 6-2, 6-3 Lorenzo Musetti (ITA) bt Marin Cilic (CRO x15) 6-4, 6-4 Nikoloz Basilashvili (GEO) bt Quentin Halys (FRA) 6-3, 6-4Richard Gasquet (FRA) bt Alex Molcan (SVK) 6-3, 6-1Cameron Norrie (GBR x12) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2, 6-4