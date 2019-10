Tennis: ATP Paris Masters results - 1st update

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Oct, 2019 ) :results from the second day of the ATP Paris Masters on Tuesday (x denotes seeding): 2nd rd Jan-Lennard Struff (GER) bt Karen Khachanov (RUS x8) 7-6 (7/5), 3-6, 7-5 1st rd Corentin Moutet (FRA) bt Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 1-6, 6-3 Kyle Edmund (GBR) bt Ricardas Berankis (LTU) 6-4, 6-3 Alex de Minaur (AUS) bt Laslo Djere (SRB) 6-1, 6-4Taylor Fritz (USA) bt Frances Tiafoe (USA) 7-6 (8/6), 3-6, 6-4Denis Shapovalov (CAN) bt Gilles Simon (FRA) 2-2 -- retired