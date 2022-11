Results from the ATP Paris Masters on Saturday

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Nov, 2022 ) :results from the ATP Paris Masters on Saturday (x denotes seeding): Semi-finalsHolger Rune (DEN) bt Felix Auger-Aliassime (CAN x8) 6-4, 6-2Novak Djokovic (SRB x6) bt Stefanos Tsitsipas (GRE x5) 6-2, 3-6, 7-6 (7/4)