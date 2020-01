Tennis: ATP Qatar Open results - collated

Doha, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Jan, 2020 ) :results from the ATP Qatar Open tournament in Doha on Friday: Semi-finals Corentin Moutet (FRA) bt Stan Wawrinka (SUI x1) 3-6, 7-5, 6-3 Andrey Rublev (RUS x2) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3, 6-1 Quarter-finals Stan Wawrinka (SUI x1) bt Aljaz Bedene (SLO) 6-3, 6-4Corentin Moutet (FRA) bt Fernando Verdasco (ESP) 6-4, 4-6, 6-4Andrey Rublev (RUS x2) bt Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-4, 6-3