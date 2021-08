Tennis: ATP/WTA Cincinnati results

Los Angeles, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Aug, 2021 ) :results on Monday in the ATP/WTA Cincinnati Masters (x denotes seeded player): Men 1st rd Andy Murray (SCO) bt Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-4 Dominik Koepfer (GER) bt Jan-Lennard Struff (GER) 7-6 (7/2), 5-7, 6-3 Jannik Sinner (ITA x11) bt Federico Del Bonis (ARG) 6-2, 7-5 Fabio Fognini (ITA) bt Nikoloz Basilashvili (GEO) 7-6 (7/3), 6-3 Diego Schwartzman (ARG x10) bt Daniel Evans (GBR) 6-2, 4-6, 6-3 Lloyd Harris (RSA) bt Yoshihito Nishioka (JPN) 6-3, 6-4 Albert Ramos (ESP) bt Taylor Fritz (USA) 4-6, 6-4, 6-4 Flix Auger-Aliassime (CAN x12) bt Mrton Fucsovics (HUN) 7-6 (7/0), 6-3 Alex De Minaur (AUS x14) bt Filip Krajinovic (SRB) 0-6, 6-4, 6-4 Karen Khachanov (RUS) bt Kevin Anderson (RSA) 6-2, 6-4 Women 1st rd Barbora Krejckov (CZE x9) bt Darya Kasatkina (RUS) 6-3, 6-2 Jelena Ostapenko (LAT) bt Tamara Zidansek (SLO) 7-5, 6-1 Petra Kvitova (CZE x11) bt Madison Keys (USA) 7-5, 6-4 Jil Teichmann (SUI) bt Sorana Cirstea (ROM) 6-2, 6-0 Heather Watson (GBR) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-2, 3-6, 6-1 Yulia Putintseva (KAZ) bt Zhang Shuai (CHN) 6-2, 6-0 Elise Mertens (BEL x15) bt Nadia Podoroska (ARG) 6-3, 6-4Paula Badosa (ESP) bt Petra Martic (CRO) 4-6, 6-4, 7-6 (11/9)Shelby Rogers (USA) bt Danielle Collins (USA) 6-4, 2-1 retired.