Tennis: ATP/WTA Cincinnati results - collated

Los Angeles, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Aug, 2021 ) :results on Thursday in the ATP/WTA Cincinnati Masters (x denotes seeded player): Men 3rd rd Daniil Medvedev (RUS x1) bt Grigor Dimitrov (BUL) 6-3, 6-3 Pablo Carreo-Busta (ESP x7) bt Hubert Hurkacz (POL x9) 7-6 (8/6), 7-6 (7/3) Andrey Rublev (RUS x4) bt Gael Monfils (FRA) 7-6 (7/2), 7-6 (7/5) Benot Paire (FRA) bt John Isner (USA) 7-6 (7/1), 6-7 (2/7), 6-1 Casper Ruud (NOR x8) bt Diego Schwartzman (ARG x10) 6-4, 6-3 Alexander Zverev (GER x3) bt Guido Pella (ARG) 6-2, 6-3 Flix Auger-Aliassime (CAN x12) bt Matteo Berrettini (ITA x5) 6-4, 6-3 Stefanos Tsitsipas (GRE x2) bt Lorenzo Sonego (ITA) 5-7, 6-3, 6-4 Women 3rd rd Ashleigh Barty (AUS x1) bt Victoria Azarenka (BLR x14) 6-0, 6-2 Barbora Krejckov (CZE x9) bt Garbie Muguruza (ESP x8) 6-1, 6-7 (5/7), 6-2 Angelique Kerber (GER) bt Jelena Ostapenko (LAT) 4-6, 6-2, 7-5 Petra Kvitova (CZE x11) bt Ons Jabeur (TUN) 6-1, 6-2 Karolna Plskov (CZE x5) bt Jessica Pegula (USA) 6-4, 7-6 (7/5) Paula Badosa (ESP) bt Elena Rybakina (KAZ) 6-2, 7-6 (7/5)Belinda Bencic (SUI x10) bt Karolna Muchov (CZE) 7-5, 2-1, retiredJil Teichmann (SUI) bt Naomi Osaka (JPN x2) 3-6, 6-3, 6-3.