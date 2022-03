Tennis: ATP/WTA Miami Open results

Results from ATP/WTA Miami Open on Friday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice):

Miami, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Mar, 2022 ) :results from ATP/WTA Miami Open on Friday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice): Men 2nd rd Fabio Fognini (ITA x31) bt Taro Daniel (JPN) 6-7 (1/7), 6-2, 7-6 (7/5) Juan Manuel Cerundolo (ARG) bt Kevin Anderson (RSA) 7-6 (9/7), 3-6, 6-3 Cameron Norrie (GBR x10) bt Jack Draper (GBR) 7-6 (7/5), 6-4 Women 2nd rd Elena Rybakina (KAZ x17) bt Gabriela Ruse (ROM) 6-4, 7-5 Lauren Davis (USA) bt Storm Sanders (AUS) 6-4, 6-1 Veronika Kudermetova bt Dalma Galfi (HUN) 5-1 - retired Shelby Rogers (USA) bt Jelena Ostapenko (LAT x10) 6-3, 7-6 (7/0)Coco Gauff (USA x14) bt Wang Qiang (CHN) 7-5, 6-4Zhang Shuai (CHN) bt Sorana Cirstea (ROM x24) 6-1, 6-1