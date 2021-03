Tennis: ATP/WTA Miami Open results - 2nd update

Miami, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Mar, 2021 ) :results from ATP/WTA Miami Open on Friday (x denotes seed): Men 2nd rd Daniil Medvedev (RUS x1) bt Yen-Hsun Lu (TPE) 6-2, 6-2 Alexei Popyrin (AUS) bt Reilly Opelka (USA x30) 6-4, 6-2 Dusan Lajovic (SRB x16) bt Ernesto Escobedo (USA) 6-2, 6-3 Felix Auger-Aliassime (CAN x11) bt Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-4, 6-4 Jan-Lennard Struff (GER x31) bt Ricardas Berankis (LTU) 6-3, 6-4 Mikael Ymer (SWE) bt Nikoloz Basilashvili (GEO x27) 6-3, 4-6, 6-4 Jannik Sinner (ITA x21) bt Hugo Gaston (FRA) 6-2, 6-2 Karen Khachanov (RUS x14) bt Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 6-2 Cameron Norrie (GBR) bt Grigor Dimitrov (BUL x9) 7-5, 7-5 Taylor Fritz (USA x22) bt Marcos Giron (USA) 6-2, 6-2 James Duckworth (AUS) bt David Goffin (BEL x8) 6-3, 6-1 Women 2nd rd Amanda Anisimova (USA x28) bt Sloane Stephens (USA) 6-3, 6-3 Garbine Muguruza (ESP x12) bt Wang Xinyu (CHN) 6-4, 6-1 Elena Rybakina (KAZ x21) bt Kaia Kanepi (EST) 6-4, 6-0 Karolna Pliskova (CZE x6) bt Zheng Saisai (CHN) 6-2, 6-1 Jessica Pegula (USA x29) bt Storm Sanders (AUS) 6-3, 6-4 Maria Sakkari (GRE x23) bt Arantxa Rus (NED) 6-2, 6-3 Elise Mertens (BEL x16) bt Katie Boulter (GBR) 6-4, 6-1Nina Stojanovic (SRB) bt Yulia Putintseva (KAZ x26) 5-7, 7-5, 6-2Naomi Osaka (JPN x2) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 7-6 (7/3), 6-4.