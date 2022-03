Tennis: ATP/WTA Miami Open results - 2nd update

Miami, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Mar, 2022 ) :results from ATP/WTA Miami Open on Saturday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice): Men 3rd rd Daniil Medvedev (x1) bt Pedro Martnez (ESP) 6-3, 6-4 Jenson Brooksby (USA) bt Roberto Bautista (ESP x15) 6-3, 5-7, 6-4 Hubert Hurkacz (POL x8) bt Aslan Karatsev (x29) 7-5, 4-6, 6-3 Carlos Alcaraz (ESP x14) bt Marin Cilic (CRO x21) 6-4, 6-4 Lloyd Harris (RSA) bt Yoshihito Nishioka (JPN) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5 Stefanos Tsitsipas (GRE x3) bt Alex De Minaur (AUS x25) 6-4, 6-3 Taylor Fritz (USA x11) bt Tommy Paul (USA) 7-6 (7/2), 6-4 Miomir Kecmanovic (SRB) bt Sebastian Korda (USA) 7-6 (7/4), 6-3 Women 4th rd Daria Saville (AUS) bt Lucia Bronzetti (ITA) 5-7, 6-4, 7-5 Naomi Osaka (JPN) bt Alison Riske (USA) 6-3, 6-4 Danielle Collins (USA x9) bt Ons Jabeur (TUN x8) 6-2, 6-4 Belinda Bencic (SUI x22) bt Aliaksandra Sasnovich 6-2, 6-3 Iga Swiatek (POL x2) bt Cori Gauff (USA x14) 6-3, 6-1Jessica Pegula (USA x16) bt Anhelina Kalinina (UKR) 6-0, 0-0 (retired)Petra Kvitova (CZE x28) bt Veronika Kudermetova (x21) 7-6 (7/5), 6-4.