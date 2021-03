Tennis: ATP/WTA Miami Open results - collated

Miami, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Mar, 2021 ) :results from ATP/WTA Miami Open on Monday (x denotes seed): Men 3rd rd Diego Schwartzman (ARG x5) bt Adrian Mannarino (FRA x25) 6-1, 6-4 Sebastian Korda (USA) bt Aslan Karatsev (RUS x17) 6-3, 6-0 Marin Cilic (CRO) bt Lorenzo Musetti (ITA) 6-3, 6-4 Andrey Rublev (RUS x4) bt Mrton Fucsovics (HUN x29) 6-2, 6-1 Hubert Hurkacz (POL x26) bt Denis Shapovalov (CAN x6) 6-3, 7-6 (8/6) Milos Raonic (CAN x12) bt Ugo Humbert (FRA x20) 6-4, 7-5 Lorenzo Sonego (ITA x24) bt Daniel Galn (COL) 7-6 (8/6), 6-3 Stefanos Tsitsipas (GRE x2) bt Kei Nishikori (JPN x28) 6-3, 3-6, 6-1 Women 4th rd Ashleigh Barty (AUS x1) bt Victoria Azarenka (BLR x14) 6-1, 1-6, 6-2 Aryna Sabalenka (BLR x7) bt Markta Vondrousov (CZE x19) 6-1, 6-2 Anastasija Sevastova (LAT) bt Ana Konjuh (CRO) 6-1, 7-5 Elina Svitolina (UKR x5) bt Petra Kvitova (CZE x9) 2-6, 7-5, 7-5 Bianca Andreescu (CAN x8) bt Garbie Muguruza (ESP x12) 3-6, 6-3, 6-2 Sara Sorribes (ESP) bt Ons Jabeur (TUN x27) 6-4, 0-6, 6-1Maria Sakkari (GRE x23) bt Jessica Pegula (USA x29) 6-4, 2-6, 7-6 (8/6)Naomi Osaka (JPN x2) bt Elise Mertens (BEL x16) 6-3, 6-3.