Tennis: ATP/WTA Miami Open results - collated

Miami, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Mar, 2021 ) : results from ATP/WTA Miami Open on Tuesday (x denotes seed): Men 4th round Daniil Medvedev (RUS x1) bt Frances Tiafoe ( USA ) 6-4, 6-3 Roberto Bautista Agut (ESP x7) bt John Isner ( USA x18) 6-3, 4-6, 7-6 (9/7) Jannik Sinner ( ITA x21) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 6-3, 6-2 Alexander Bublik (KAZ x32) bt Taylor Fritz ( USA x22) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 Hubert Hurkacz ( POL x26) bt Milos Raonic (CAN x12) 4-6, 6-3, 7-6 (7/4) Sebastian Korda ( USA ) bt Diego Schwartzman (ARG x5) 6-3, 4-6, 7-5 Stefanos Tsitsipas (GRE x2) bt Lorenzo Sonego ( ITA x24) 6-2, 7-6 (7/2) Andrey Rublev (RUS x4) bt Marin Cilic (CRO) 6-4, 6-4 Women Quarter-finals Ashleigh Barty (AUS x1) bt Aryna Sabalenka (BLR x7) 6-4, 6-7 (5/7), 6-3 Elina Svitolina (UKR x5) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-3, 6-2 afp

