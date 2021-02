Tennis: Australian Open results

Melbourne, Feb 9 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Feb, 2021 ) :results from day two of the Australian Open at Melbourne Park on Monday: Men's singles 1st rd Andrey Rublev (RUS x7) bt Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 6-3, 6-4 Thiago Monteiro (BRA) bt Andrej Martin (SVK) 7-6 (8/6), 6-1, 6-2 Christopher O'Connell (AUS) bt Jan-Lennard Struff (GER) 7-6 (7/2), 7-6 (7/5), 6-1 Lloyd Harris (RSA) bt Mikael Torpegaard (DEN) 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 Mackenzie McDonald (USA) bt Marco Cecchinato (ITA) 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 Borna Coric (CRO x22) bt Guido Pella (ARG) 6-3, 7-6 (7/5), 7-5 Carlos Alcaraz (ESP) bt Botic van de Zandschulp (NED) 6-1, 6-4, 6-4 Women's singles 1st round Belinda Bencic (SUI x11) bt Lauren Davis (USA) 6-3, 4-6, 6-1 Elise Mertens (BEL x18) bt Leylah Fernandez (CAN) 6-1, 6-3 Sofia Kenin (USA x4) bt Maddison Inglis (AUS) 7-5, 6-4 Kaia Kanepi (EST) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-3, 6-1 Nadia Podoroska (ARG) bt Christina McHale (USA) 6-4, 6-4 Nao Hibino (JPN) bt Astra Sharma (AUS) 2-6, 6-3, 7-5 Garbine Muguruza (ESP x14) bt Margarita Gasparyan (RUS) 6-4, 6-0Liudmila Samsonova (RUS) bt Paula Badosa (ESP) 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 7-5Ann Li (USA) bt Zhang Shuai (CHN x31) 6-2, 6-0.