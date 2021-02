Tennis: Australian Open results - 1st update

Results from day two of the Australian Open at Melbourne Park on Monday: Men's singles 1st round Andrey Rublev (RUS x7) bt Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 6-3, 6-4 Thiago Monteiro (BRA) bt Andrej Martin (SVK) 7-6 (8/6),

Melbourne (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Feb, 2021 ) :results from day two of the Australian Open at Melbourne Park on Monday: Men's singles 1st round Andrey Rublev (RUS x7) bt Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 6-3, 6-4 Thiago Monteiro (BRA) bt Andrej Martin (SVK) 7-6 (8/6), 6-1, 6-2 Feliciano Lopez (ESP) bt Li Tu (AUS) 6-7 (1/7), 6-4, 7-6 (7/4), 6-4 Lorenzo Sonego (ITA x31) bt Sam Querrey (USA) 7-5, 6-4, 6-4 Tommy Paul (USA) bt Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4, 7-6 (7/0), 6-4 Christopher O'Connell (AUS) bt Jan-Lennard Struff (GER) 7-6 (7/2), 7-6 (7/5), 6-1 Radu Albot (MDA) bt Roberto Bautista (ESP x12) 6-7 (1/7), 6-0, 6-4, 7-6 (7/5) Alexei Popyrin (AUS) bt David Goffin (BEL x13) 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6), 6-3 Lloyd Harris (RSA) bt Mikael Torpegaard (DEN) 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 Mackenzie McDonald (USA) bt Marco Cecchinato (ITA) 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 Borna Coric (CRO x22) bt Guido Pella (ARG) 6-3, 7-6 (7/5), 7-5 Filip Krajinovic (SRB x28) bt Robin Haase (NED) 7-6 (7/4), 6-3, 4-6, 6-2 Pablo Andujar (ESP) bt Quentin Halys (FRA) 6-4, 7-5, 7-5 Daniil Medvedev (RUS x4) bt Vasek Pospisil (CAN) 6-2, 6-2, 6-4 Carlos Alcaraz (ESP) bt Botic van de Zandschulp (NED) 6-1, 6-4, 6-4 Mikael Ymer (SWE) bt Hubert Hurkacz (POL x26) 3-6, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3 Karen Khachanov (RUS x19) bt Aleksandar Vukic (AUS) 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4 Ricardas Berankis (LTU) bt Sumit Nagal (IND) 6-2, 7-5, 6-3 Salvatore Caruso (ITA) bt Henri Laaksonen (SUI) 6-2, 6-4, 6-3 Pablo Cuevas (URU) bt Andreas Seppi (ITA) 6-4, 4-6, 6-2, 6-2 Rafael Nadal (ESP x2) bt Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-4, 6-1 Women's singles 1st round Ekaterina Alexandrova (RUS x29) bt Martina Trevisan (ITA) 6-3, 6-4 Heather Watson (GBR) bt Kristyna Pliskova (CZE) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) Belinda Bencic (SUI x11) bt Lauren Davis (USA) 6-3, 4-6, 6-1 Svetlana Kuznetsova (RUS) bt Barbora Strycova (CZE) 6-2, 6-2 Zhu Lin (CHN) bt Whitney Osuigwe (USA) 6-1, 6-1 Elise Mertens (BEL x18) bt Leylah Fernandez (CAN) 6-1, 6-3 Sofia Kenin (USA x4) bt Maddison Inglis (AUS) 7-5, 6-4 Kaia Kanepi (EST) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-3, 6-1 Nadia Podoroska (ARG) bt Christina McHale (USA) 6-4, 6-4 Donna Vekic (CRO x28) bt Wang Yafan (CHN) 4-6, 6-3, 6-4 Jennifer Brady (USA x22) bt Aliona Bolsova (ESP) 6-1, 6-3 Madison Brengle (USA) bt Arina Rodionova (AUS) 6-1, 6-2 Jessica Pegula (USA) bt Victoria Azarenka (BLR x12) 7-5, 6-4 Nao Hibino (JPN) bt Astra Sharma (AUS) 2-6, 6-3, 7-5 Kristina Mladenovic (FRA) bt Maria Sakkari (GRE x20) 6-2, 0-6, 6-3 Coco Gauff (USA) bt Jil Teichmann (SUI) 6-3, 6-2 Elina Svitolina (UKR x5) bt Marie Bouzkova (CZE) 6-3, 7-6 (7/5) Garbine Muguruza (ESP x14) bt Margarita Gasparyan (RUS) 6-4, 6-0Liudmila Samsonova (RUS) bt Paula Badosa (ESP) 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 7-5Ann Li (USA) bt Zhang Shuai (CHN x31) 6-2, 6-0