Tennis: Australian Open results - 2nd update

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Jan, 2022 ) :results from Day 3 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Wednesday: Men's singles 2nd round Miomir Kecmanovic (SRB) bt Tommy Paul (USA) 7-6 (9/7), 7-5, 7-6 (10/8) Lorenzo Sonego (ITA x25) bt Oscar Otte (GER) 2-6, 6-2, 6-3, 6-1 Sebastian Korda (USA) bt Corentin Moutet (FRA) 3-6, 6-4, 6-7 (2/7), 7-5, 7-6 (10/6) Pablo Carreno-Busta (ESP x19) bt Tallon Griekspoor (NED) 6-3, 6-7 (6/8), 7-6 (7/3), 3-6, 6-4 Carlos Alcaraz (ESP x31) bt Dusan Lajovic (SRB) 6-2, 6-1, 7-5 Matteo Berrettini (ITA x7) bt Stefan Kozlov (USA) 6-1, 4-6, 6-4, 6-1 Reilly Opelka (USA x23) bt Dominik Koepfer (GER) 6-4, 6-3, 7-6 (7/4) Denis Shapovalov (CAN x14) bt Kwon Soon-woo (KOR) 7-6 (8/6), 6-7 (3/7), 6-7 (6/8), 7-5, 6-2 Rafael Nadal (ESP x6) bt Yannick Hanfmann (GER) 6-2, 6-3, 6-4 Women's singles 2nd round Ashleigh Barty (AUS x1) bt Nuria Brancaccio (ITA) 6-1, 6-1 Camila Giorgi (ITA x30) bt Tereza Martincova (CZE) 6-2, 7-6 (7/2) Amanda Anisimova (USA) bt Belinda Bencic (SUI x22) 6-2, 7-5 Nuria Parrizas (ESP) bt Maryna Zanevska (BEL) walkover Jessica Pegula (USA x21) bt Bernarda Pera (USA) 6-4, 6-4 Jelena Ostapenko (LAT x26) bt Alison Riske (USA) 4-6, 6-2, 6-4 Victoria Azarenka (BLR x24) bt Jil Teichmann (SUI) 6-1, 6-2 Elina Svitolina (UKR x15) bt Harmony Tan (FRA) 6-3, 5-7, 5-1 ret Madison Keys (USA) bt Jaqueline Cristian (ROM) 6-2, 7-5 Wang Qiang (CHN) bt Alison Van Uytvanck (BEL) 2-6, 7-6 (7/5), 6-3Marta Kostyuk (UKR) bt Sara Sorribes (ESP x32) 7-6 (7/5), 6-3Paula Badosa (ESP x8) bt Martina Trevisan (ITA) 6-0, 6-3.