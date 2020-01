Tennis: Australian Open results - 2nd update

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Jan, 2020 ) :results on day one of the Australian Open Grand Slam at Melbourne Park on Monday: Men's singles 1st round Matteo Berrettini (ITA x8) bt Andrew Harris (AUS) 6-3, 6-1, 6-3 Ricardas Berankis (LIT) bt Roberto Carballes (ESP) 6-4, 6-2, 6-2 Sam Querrey (USA) bt Borna Coric (CRO x25) 6-3, 6-4, 6-4 Guido Pella (ARG x22) bt John-Patrick Smith (AUS) 6-3, 7-5, 6-4 Gregoire Barrere (FRA) bt Mohamed Safwat (EGY) 6-7 (8/10), 7-6 (7/1), 6-4, 7-6 (7/5) Marton Fucsovics (HUN) bt Denis Shapovalov (CAN x13) 6-3, 6-7 (7/9), 6-1, 7-6 (7/3) Daniel Evans (GBR x30) bt Mackenzie McDonald (USA) 3-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-3 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Laslo Djere (SRB) 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (7/1) Women's singles 1st round Zhu Lin (CHN) bt Viktorija Golubic (SUI) 4-6, 6-1, 7-6 (10/5) Julia Georges (GER) bt Viktoria Kuzmova (SVK) 6-1, 6-2 Petra Martic (CRO x13) bt Christina McHale (USA) 6-3, 6-0 Ekaterina Alexandrova (RUS x25) bt Jil Teichmann (SUI) 6-4, 4-6, 6-2 Barbora Krejcikova (CZE) bt Kaia Kanepi (EST) 7-6 (7/3), 2-6, 6-3 Paula Badosa (ESP) bt Johanna Larsson (SWE) 6-1, 6-0 Naomi Osaka (JPN x3) bt Marie Bouzkova (CZE) 6-2, 6-4 Zheng Saisai (CHN) bt Anna Kalinskaya (RUS) 6-3, 6-2 Sorana Cirstea (ROU) bt Barbora Strycova (CZE x32) 6-2, 7-6 (7/5) Ann Li (USA) bt Lizette Cabrera (AUS) 7-6 (7/4), 7-6 (12/10) Sofia Kenin (USA x14) bt Martina Trevisan (ITA) 6-2, 6-4 Caroline Wozniacki (DEN) bt Kristie Ahn (USA) 6-1, 6-3Tamara Zidansek (SLO) bt Han Na-lae (KOR) 6-3, 6-3Serena Williams (USA x8) bt Anastasia Potapova (RUS) 6-0, 6-3.