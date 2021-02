Tennis: Australian Open results - 3rd update

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Feb, 2021 ) :results from Day 6 of the Australian Open at Melbourne Park on Saturday: Men's singles 3rd rd Andrey Rublev (RUS x7) bt Feliciano Lopez (ESP) 7-5, 6-2, 6-3 Casper Ruud (NOR x24) bt Radu Albot (MDA) 6-1, 5-7, 6-4, 6-4 Mackenzie McDonald (USA) bt Lloyd Harris (RSA) 7-6 (9/7), 6-1, 6-4 Daniil Medvedev (RUS x4) bt Filip Krajinovic (SRB x28) 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0 Stefanos Tsitsipas (GRE x5) bt Mikael Ymer (SWE) 6-4, 6-1, 6-1 Matteo Berrettini (ITA x9) bt Karen Khachanov (RUS x19) 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 7-6 (7/5) Women's singles 3rd round Ashleigh Barty (AUS x1) bt Ekaterina Alexandrova (RUS x29) 6-2, 6-4 Shelby Rogers (USA) bt Anett Kontaveit (EST x21) 6-4, 6-3 Elise Mertens (BEL x18) bt Belinda Bencic (SUI x11) 6-2, 6-1 Karolina Muchova (CZE x25) bt Karolina Pliskova (CZE x6) 7-5, 7-5 Donna Vekic (CRO x28) bt Kaia Kanepi (EST) 5-7, 7-6 (7/2), 6-4 Jennifer Brady (USA x22) bt Kaja Juvan (SLO) 6-1, 6-3Jessica Pegula (USA) bt Kristina Mladenovic (FRA) 6-2, 6-1Elina Svitolina (UKR x5) bt Yulia Putintseva (KAZ x26) 6-4, 6-0