Tennis: Australian Open results - 3rd update

Results from Day 2 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Tuesday

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jan, 2022 ) :results from Day 2 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Tuesday: Men's singles 1st round Pablo Andujar (ESP) bt Damir Dzumhur (BIH) 6-1, 7-5, 6-1 Kamil Majchrzak (POL) bt Andreas Seppi (ITA) 6-1, 6-1, 7-5 Andy Murray (SCO) bt Nikoloz Basilashvili (GEO x21) 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4 Taro Daniel (JPN) bt Marcelo Barrios (CHI) 7-6 (7/5), 6-1, 6-1 Alex Molcan (SVK) bt Roman Safiullin (RUS) 6-3, 7-6 (11/9), 5-7, 7-6 (8/6) Steve Johnson (USA) bt Jordan Thompson (AUS) 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 4-6, 6-3, 6-3 Jannik Sinner (ITA x11) bt Joao Sousa (POR) 6-4, 7-5, 6-1 Roberto Bautista (ESP x15) bt Stefano Travaglia (ITA) 7-6 (7/2), 6-4, 5-7, 6-1 Philipp Kohlschreiber (GER) bt Marco Cecchinato (ITA) 6-4, 7-5, 7-6 (7/0) Grigor Dimitrov (BUL x26) bt Jiri Lehecka (CZE) 6-4, 4-6, 6-3, 7-5 Andrey Rublev (RUS x5) bt Gianluca Mager (ITA) 6-3, 6-2, 6-2 Ricardas Berankis (LTU) bt Roberto Carballes (ESP) 6-1, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 Norbert Gombos (SVK) bt Timofey Skatov (KAZ) 6-3, 6-2, 1-6, 6-4 Marin Cilic (CRO x27) bt Emilio Gomez (ECU) 6-3, 6-1, 6-2 Diego Schwartzman (ARG x13) bt Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-4, 7-5 Christopher O'Connell (AUS) bt Hugo Gaston (FRA) 7-6 (7/4), 6-0, 4-6, 6-1 Richard Gasquet (FRA) bt Ugo Humbert (FRA x29) 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 6-3 Botic van de Zandschulp (NED) bt Jan-Lennard Struff (GER) 6-4, 6-3, 6-2 Daniil Medvedev (RUS x2) bt Henri Laaksonen (SUI) 6-1, 6-4, 7-6 (7/3) Nick Kyrgios (AUS) bt Liam Broady (GBR) 6-4, 6-4, 6-3 Women's singles 1st round Clara Tauson (DEN) bt Astra Sharma (AUS) 6-3, 6-4 Ana Konjuh (CRO) bt Shelby Rogers (USA) 4-6, 6-3, 7-5 Danielle Collins (USA x27) bt Caroline Dolehide (USA) 6-1, 6-3 Anett Kontaveit (EST x6) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-2, 6-3 Elise Mertens (BEL x19) bt Vera Zvonareva (RUS) 6-4, 7-5 Irina Begu (ROM) bt Oceane Dodin (FRA) 2-6, 7-5, 6-3 Simona Halep (ROM x14) bt Magdalena Frech (POL) 6-4, 6-3 Alize Cornet (FRA) bt Viktoriya Tomova (BUL) 6-3, 6-3 Garbine Muguruza (ESP x3) bt Clara Burel (FRA) 6-3, 6-4 Iga Swiatek (POL x7) bt Harriet Dart (GBR) 6-3, 6-0 Rebecca Peterson (SWE) bt Daria Saville (AUS) 6-2, 6-3 Magda Linette (POL) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-4, 7-5 Darya Kasatkina (RUS x25) bt Stefanie V�gele (SUI) 6-3, 6-1 Sorana Cirstea (ROM) bt Petra Kvitova (CZE x20) 6-2, 6-2 Krist�na Kucova (SVK) bt Misaki Doi (JPN) 6-3, 7-5 Samantha Stosur (AUS) bt Robin Anderson (USA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x10) bt Anna Bondar (HUN) 6-2, 6-1 Hailey Baptiste (USA) bt Caroline Garcia (FRA) 4-6, 7-6 (7/4), 6-3 Maddison Inglis (AUS) bt Leylah Fernandez (CAN x23) 6-4, 6-2 Marketa Vondrousova (CZE x31) bt Priscilla Hon (AUS) 6-2, 6-3 Liudmila Samsonova (RUS) bt Emina Bektas (USA) 7-5, 6-4Wang Xinyu (CHN) bt Ann Li (USA) 7-6 (7/5), 6-3Aryna Sabalenka (BLR x2) bt Storm Sanders (AUS) 5-7, 6-3, 6-2