Tennis: Australian Open results - 4th update

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Jan, 2023 ) :results from Day 6 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Saturday: Men's singles 3rd round Andrey Rublev (RUS x5) bt Daniel Evans (GBR x25) 6-4, 6-2, 6-3 Holger Rune (DEN x9) bt Ugo Humbert (FRA) 6-4, 6-2, 7-6 (7/5) Alex De Minaur (AUS x22) bt Benjamin Bonzi (FRA) 7-6 (7/0), 6-2, 6-1 Novak Djokovic (SRB x4) bt Grigor Dimitrov (BUL x27) 7-6 (9/7), 6-3, 6-4 Ben Shelton (USA) bt Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 7-6 (7/4), 6-4 Jeffrey Wolf (USA) bt Michael Mmoh (USA) 6-4, 6-1, 6-2 Roberto Bautista (ESP x24) bt Andy Murray (GBR) 6-1, 6-7 (7/9), 6-3, 6-4 Tommy Paul (USA) bt Jenson Brooksby (USA) 6-1, 6-4, 6-3 Women's singles 3rd round Karolina Pliskova (CZE x30) bt Varvara Gracheva (RUS) 6-4, 6-2 Zhang Shuai (CHN x23) bt Katie Volynets (USA) 6-3, 6-2 Caroline Garcia (FRA x4) bt Laura Siegemund (GER) 1-6, 6-3, 6-3 Aryna Sabalenka (BLR x5) bt Elise Mertens (BEL x26) 6-2, 6-3 Belinda Bencic (SUI x12) bt Camila Giorgi (ITA) 6-2, 7-5Donna Vekic (CRO) bt Nuria Parrizas Diaz (ESP) 6-2, 6-2Linda Fruhvirtova (CZE) bt Marketa Vondrousova (CZE) 7-5, 2-6, 6-3