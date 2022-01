Tennis: Australian Open results - collated

Results from Day 13 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Saturday

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Jan, 2022 ) :results from Day 13 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Saturday: Women's singles Final Ashleigh Barty (AUS x1) bt Danielle Collins (USA x27) 6-3, 7-6 (7/2) Men's doublesFinalThanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) bt Matthew Ebden (AUS)/ Max Purcell (AUS) 7-5, 6-4