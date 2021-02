Tennis: Australian Open schedule - Day 2

Order of play on show courts at the Australian Open on Tuesday, day two of the first Grand Slam of the year (x denotes seed)

Melbourne (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Feb, 2021 ) :Order of play on show courts at the Australian Open on Tuesday, day two of the first Grand Slam of the year (x denotes seed): Rod Laver Arena 11:00 am (0000 GMT) Sofia Kenin (USA x4) v Maddison Inglis (AUS) Marie Bouzkova (CZE) v Elina Svitolina (UKR x5) Laslo Djere (SRB) v Rafael Nadal (ESP x2) 7:00 pm (0800 GMT) Ashleigh Barty (AUS x1) v Danka Kovinic (MNE) Stefanos Tsitsipas (GRE x5) v Gilles Simon (FRA) Margaret Court Arena 11:00 am Garbine Muguruza (ESP x14) v Margarita Gasparyan (RUS) Victoria Azarenka (BLR x12) v Jessica Pegula (USA) Vasek Pospisil (CAN) v Daniil Medvedev (RUS x4) 7:00 pm Kevin Anderson (RSA) v Matteo Berrettini (ITA x9) Sara Sorribes Tormo (ESP) v Daria Gavrilova (AUS) John Cain Arena 12:00 pm (0100 GMT) Andrey Rublev (RUS x7) v Yannick Hanfmann (GER) Coco Gauff (USA) v Jil Teichmann (SUI) Tennys Sandgren (USA) v Alex De Minaur (AUS x21) Destanee Aiava (AUS) v Samantha Stosur (AUS) 1573 Arena 11:00 am Belinda Bencic (SUI x11) v Lauren Davis (USA) Radu Albot (MDA) v Roberto Bautista Agut (ESP x12) Jasmine Paolini (ITA) v Karolina Pliskova (CZE x6) Casper Ruud (NOR x24) v Jordan Thompson (AUS)Olga Danilovic (SRB) v Petra Martic (CRO x16)afp