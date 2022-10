Tennis: Basel ATP results

Basel, Switzerland, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Oct, 2022 ) :results from the ATP tournament in Basel on Tuesday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): 1st rd Roberto Bautista Agut (ESP) bt Laslo Djere (SRB) 6-4, 6-1 Botic van de Zandschulp (NED) bt Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 4-6, 6-4 Dominic Stricker (SUI) bt Maxime Cressy (USA) 7-6 (7/4), 6-3 Pablo Carreno Busta (ESP x5) bt Sebastian Baez (ARG) 6-2, 6-1 Miomir Kecmanovic (SRB) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-7 (5/7), 6-2, 6-1 Alex Molcan (SVK) bt Mackenzie McDonald (USA) 5-7, 6-4, 7-5Andy Murray (GBR) bt Roman Safiullin 6-7 (5/7), 6-3, 6-4Stan Wawrinka (SUI) bt Casper Ruud (NOR x2) 6-4, 6-4.