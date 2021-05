Tennis: Belgrade ATP results - collated

Results from the ATP tournament in Belgrade on Thursday (x denotes seeding)

Belgrade, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th May, 2021 ) :results from the ATP tournament in Belgrade on Thursday (x denotes seeding): Quarter-finals Novak Djokovic (SRB x1) bt Federico Coria (ARG) 6-1, 6-0 Andrej Martin (SVK) bt Dusan Lajovic (SRB x5) 3-6, 6-3, 6-4Alex Molcan (SVK) bt Fernando Verdasco (ESP) 6-2, 6-0Federico Delbonis (ARG x8) bt Roberto Carballes Baena (ESP) - walkover