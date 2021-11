Tennis: Billie Jean King Cup results

Results from the Billie Jean King Cup final tournament in Prague on Thursday

Prague, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Nov, 2021 ) :results from the Billie Jean King Cup final tournament in Prague on Thursday: Group B Australia 2 Belarus 1 Storm Sanders (AUS) bt Yuliya Hatouka (BLR) 6-3, 6-3 Ajla Tomljanovic (AUS) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 4-6, 6-2, 6-3 Lidziya Marozava/Aliaksandra Sasnovich (BLR) bt Olivia Gadecki/Ellen Perez (AUS) 6-4, 6-4 Playing later on Thursday:Group DCzech Republic v Switzerland.