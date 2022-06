Tennis: Birmingham WTA results

Results from the WTA tournament in Birmingham on Friday (x denotes seeding):

Birmingham, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jun, 2022 ) :results from the WTA tournament in Birmingham on Friday (x denotes seeding): 2nd rd Beatriz Haddad Maia (BRA) bt Magdalena Frech (POL) 6-1, 5-7, 7-6 (7/3) Quarter-finalsZhang Shuai (CHN x8) bt Dayana Yastremska (UKR) 7-5, 6-4Sorana Cirstea (ROM x6) bt Donna Vekic (CRO) 5-7, 6-3, 6-4