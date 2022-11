Tennis boys, girls doubles finals on Friday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Nov, 2022 ) :The boys and girls doubles finals of the ITF Pakistan J7 World Juniors Tennis Championships leg-2 would be played here at PTF-SDA Tennis Complex on Friday.

In boys singles quarterfinals played on Thursday, Amir Asylkozhaev (RUS) beat Bugra Ozkoc (TUR) 6-3,6-2; Imran Khatibev (UZB) beat Zaidh Zihar (SRI) 7-5,6-3; Aarav Samrat Hada (USA) beat Aki Zuben Rawat (NEP) 6-1,6-2; Sami Zeb Khan(PAK) beat Kamonpanyakorn Thadpong(THA) 6-3,4-6,6-3.

In girls singles quarterfinals, Deren Ozel (TUR) beat Melissa Jangarasheva(KAZ) 6-4,6-0; Janvi Aswa (IND) beat Taira Abildayeva(KAZ) 6-0,6-4; Polina Kaibekova(RUS) beat Zhansaya Bakytzhan(KAZ) 6-2,6-3; Lia Belibova (MDA) beat Thaniya Sarai (IND)6-0,3-6,6-1.

In boys doubles semifinals, Aarav Samrat Hada(USA), Aki Zuben Rawat (NEP) beat Imran Khatibev (UZB), Ibrahim Furkan Deniz (TUR) 6-3,6-3; M. Zaryab Khan (PAK), Azat Sarsembaev (KAZ) beat Aryan Giri (NEP) Zaidh Zihar (SRI) 1-6,6-1(10-8).

In girls doubles semifinals, Lia Belibova (MDA), Melissa Jangarasheva (KAZ) beat Sajida Razik(SRI), Thaniya Sarai (IND) 6-1,6-4; Deren Ozel (TUR), Polina Kaibekova (RUS) beat Taira Abildayeva (KAZ), Madina Omarova(KAZ) 6-4,7-6(5). The boys and girls singles semifinals would also be played on Friday.