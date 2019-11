Tennis: Davis Cup Finals results

Results from the fourth day of the Davis Cup Finals in Madrid on Thursday

Madrid, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Nov, 2019 ) :results from the fourth day of the Davis Cup Finals in Madrid on Thursday: Group A Serbia 2 France 1 Singles Filip Krajinovic (SRB) bt Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 7-5 7-6 (7/5) Novak Djokovic (SRB) bt Benoit Paire (FRA) 6-3, 6-3 Doubles Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) bt Janko Tipsarevic/Viktor Troicki (SRB) 6-4, 6-4 Group C Germany 2 Chile 1 Singles Philipp Kohlschreiber (GER) bt Nicolas Jarry (CHI) 6-4, 6-3 Cristian Garin (CHI) bt Jan-Lennard Struff (GER) 6-7 (3/7), 7-6 (9/7), 7-6 (10/8) Doubles Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) bt Marcelo Tomas Barrios/Alejandro Tabilo (CHI) 7-6 (7/3), 6-3 Group E Britain 2 Kazakhstan 1 Singles Kyle Edmund (GBR) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3, 6-3 Alexander Bublik (KAZ) bt Dan Evans 5-7, 6-4, 6-1 DoublesJamie Muray/Neal Skupski bt Mikhail Kukushkin/Alexander Bublik (KAZ) 6-1, 6-4