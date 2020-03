Tennis: Davis Cup qualifying results on Friday

Davis Cup qualifying results on Friday

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Mar, 2020 ) :Davis Cup qualifying results on Friday: At Zagreb Croatia 2 India 0 Borna Gojo (CRO) bt Prajnesh Gunneswaran (IND) 3-6, 6-4, 6-2 Marin Cilic (CRO) bt Ramkumar Ramanathan (IND) 7-6 (10/8), 7-6 (10/8) At Debrecen Hungary 1 Belgium 1 Ruben Bemelmans (BEL) bt Attila Balazs (HUN) 5-7, 7-6 (7/4), 6-4 Marton Fucsovics (HUN) bt Kimmer Coppejans (BEL) 6-2, 5-7, 6-4 At Adelaide Australia 2 Brazil 0 Jordan Thompson (AUS) bt Thiago Monteiro (BRA) 6-4, 6-4 John Millman (AUS) bt Thiago Seyboth Wild (BRA) 4-6, 7-6 (7/0), 6-2 At Cagliari Italy 2 South Korea 0 Fabio Fognini (ITA) bt Lee Duck-hee (KOR) 6-0, 6-3 Gianluca Mager (ITA) bt Nam Ji-sung (KOR) 6-3, 7-5 At Dussueldorf Germany 1 Belarus 1 Jan-Lennard Struff (GER) bt Ilya Ivashka (BLR) 6-4, 6-4 Egor Gerasimov (BLR) bt Philipp Kohlschreiber (GER) 4-6, 7-5, 7-6 (7/3) At Nur-Sultan Kazakhstan 1 Netherlands 1 Robin Haase (NED) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-4, 6-7 (2/7), 6-3 Alexander Bublik (KAZ) bt Tallon Griekspoor (NED) 7-6 (7/4), 7-6 (7/4) At Bratislava Slovakia 0 Czech Republic 2 Jiri Vesely (CZE) bt Jozef Kovalik (SVK) 6-3, 7-5 Lukas Rosol (CZE) bt Andrej Martin (SVK) 6-4, 6-4 At Graz Austria 1 Uruguay 1 Dennis Novak (AUT) bt Martin Cuevas (URU) 6-2, 6-4 Pablo Cuevas (URU) bt Jurij Rodionov (AUT 6-7 (7/9), 6-3, 7-6 (7/5) At Miki Japan 0 Ecuador 2 Emilio Gomez (ECU) bt Go Soeda (JPN) 7-5, 7-6 (7/3) Roberto Quiroz (ECU) bt Yasutaka Uchiyama (JPN) 7-6 (7/4), 2-6, 7-6 (10/8) At Stockholm Sweden 1 Chile 1 Mikael Ymer (SWE) bt Marcelo Tomas Vera (CHI) 6-2, 6-3 Alejandro Tabilo (CHI) bt Elias Ymer (SWE) 6-4, 6-3 At Bogota Colombia 1 Argentina 1 Daniel Elahi Galan (COL) bt Leonardo Mayer (ARG) 6-1, 6-4 Juan Ignacio Londero (ARG) bt Santiago Giraldo (COL) 6-7 (6/8), 6-3, 6-2 At Honolulu USA 2 Uzbekistan 0Reilly Opelka (USA) bt Denis Istomin (UZB) 6-2, 7-5Taylor Fritz (USA) bt Sanjar Fayziev (UZB) 6-1, 6-2.