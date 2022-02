Tennis: Doha WTA results - collated

Doha, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Feb, 2022 ) :results from the WTA tournament in Doha on Wednesday (x denotes seeding): 3rd rd Aryna Sabalenka (BLR x1) bt Jil Teichmann (SUI) 6-2, 6-1 Iga Swiatek (POL x7) bt Darya Kasatkina (RUS) 6-3, 6-0 Coco Gauff (USA x 14) bt Paula Badosa (ESP x3) 6-2, 6-3 Maria Sakkari (GRE x6) bt Jessica Pegula (USA x9) 6-4, 7-5 Ons Jabeur (TUN x8) bt Tereza Martincova (CZE) 6-1, 3-6, 6-3 Anett Kontaveit (EST x4) bt Elise Mertens (BEL x16) 6-3, 0-6, 6-2Garbine Muguruza (ESP x5) bt Madison Brengle (USA) 6-0, 6-2Jelena Ostapenko (LAT x15) bt Barbora Krejckov (CZE x2) 6-3, 6-2