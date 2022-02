Tennis: Dubai ATP results - collated

Dubai, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Feb, 2022 ) :results from the ATP tournament in Dubai on Wednesday (x denotes seeding): 2nd rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Karen Khachanov (RUS) 6-3, 7-6 (7/2) Jiri Vesely (CZE) bt Roberto Bautista Agut (ESP x8) 6-2, 6-4 Ricardas Berankis (LTU) bt Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 7-6 (9/7) Denis Shapovalov (CAN x6) bt Taro Daniel (JPN) 6-4, 6-3 Hubert Hurkacz (POL x5) bt Alex Molcan (SVK) 6-3, 6-2 Jannik Sinner (ITA x4) bt Andy Murray (GBR) 7-5, 6-2Mackenzie McDonald (USA) bt Filip Krajinovic (SRB) 6-4, 7-6 (9/7)Andrey Rublev (RUS x2) bt Kwon Soon-woo (KOR) 4-6, 6-0, 6-3