Tennis: Dubai Open WTA results - 1st update

Duba, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Mar, 2021 ) :results from the WTA Dubai Open on Thursday (x denotes seeding): Quarter-finals Barbora Krejcikova (CZE) bt Anastasia Potapova (RUS) 6-0, 6-2Garbine Muguruza (ESP x9) bt Aryna Sabalenka (BLR x3) 3-6, 6-3, 6-2Elise Mertens (BEL x10) bt Jessica Pegula (USA) 5-7, 7-5, 6-0