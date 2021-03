Tennis: Dubai Open WTA results - collated

Dubai, March 9 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Mar, 2021 ) : results from the WTA Dubai Open on Tuesday (x denotes seeding): Svetlana Kuznetsova (RUS) bt Elina Svitolina (UKR x1) 2-6, 6-4, 6-1 Barbora Krejcikova (CZE) bt Jelena Ostapenko (LAT) 6-3, 6-1 Anastasia Potapova (RUS) bt Madison Keys ( USA x11) 6-4, 6-3 Belinda Bencic (SUI x6) bt Veronika Kudermetova (RUS) 6-4, 5-7, 6-4 Jil Teichmann (SUI) bt Petra Kvitova (CZE x4) 6-2, 3-4 - retired Ons Jabeur (TUN) bt Elena Rybakina (KAZ x14) 7-6 (8/6), 4-6, 6-2 Coco Gauff ( USA ) bt Marketa Vondrousova (CZE x12) 3-6, 6-0, 6-4 Tereza Martincova (CZE) bt Kiki Bertens (NED x5) 6-1, 6-4 Iga Swiatek ( POL x8) bt Misaki Doi (JPN) 6-2, 6-4 Garbine Muguruza (ESP x9) bt Amanda Anisimova ( USA ) 6-4, 6-2 Anett Kontaveit (EST x15) bt Sorana Cirstea (ROM) 6-4, 7-5 Aryna Sabalenka (BLR x3) bt Alize Cornet (FRA) 6-2, 6-4 Caroline Garcia (FRA) bt Martina Trevisan ( ITA ) 6-2, 6-4 Elise Mertens (BEL x10) bt Shelby Rogers ( USA ) 6-3, 6-3Jessica Pegula ( USA ) bt Kristina Mladenovic (FRA) 6-1, 6-2Karolina Pliskova (CZE x2) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-3, 6-7 (5/7), 6-2

