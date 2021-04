Tennis: Estoril ATP results - collated

Estoril, Portugal, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Apr, 2021 ) :results from the ATP tournament in Estoril on Thursday (x denotes seeding): 2nd rd Corentin Moutet (FRA) bt Denis Shapovalov (CAN x1) 6-4, 2-6, 6-4 Albert Ramos-Vinolas (ESP x7) bt Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-2, 7-6 (7/3)Cameron Norrie (GBR) bt Pedro Martinez (ESP) 4-6, 7-6 (7/1), 7-5Cristian Garin (CHI x2) bt Richard Gasquet (FRA) - walkover