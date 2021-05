Tennis: French Open results - 1st update

French Open results on Monday, the second day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding)

French Open results on Monday, the second day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding): Men 1st rd Cameron Norrie (GBR) bt Bjorn Fratangelo (USA) 7-5, 7-6 (7/5), 6-2 Jannik Sinner (ITA x18) bt Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-1, 4-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-4 Gianluca Mager (ITA) bt Peter Gojowczyk (GER) 6-2, 3-6, 6-4, 7-5 Federico Delbonis (ARG) bt Radu Albot (MDA) 6-1, 2-6, 6-0, 6-1 Filip Krajinovic (SRB) bt Maximilian Marterer (GER) 6-4, 6-1, 7-6 (7/3) John Isner (USA x31) bt Sam Querrey (USA) 7-6 (7/2), 6-3, 6-4 Thiago Monteiro (BRA) bt Francisco Cerundolo (ARG) 6-3, 6-4, 6-3 Steve Johnson (USA) bt Frances Tiafoe (USA) 6-7 (5/7), 3-6, 6-4, 6-2, 6-1 Daniil Medvedev (RUS x2) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-3, 6-3, 7-5 Women 1st rd Hailey Baptiste (USA) bt Anna Blinkova (RUS) 6-1, 6-4 Zarina Diyas (KAZ) bt Heather Watson (GBR) 6-4, 7-5 Elise Mertens (BEL x14) bt Storm Sanders (AUS) 6-4, 6-1 Rebecca Peterson (SWE) bt Shelby Rogers (USA) 6-7 (3/7), 7-6 (10/8), 6-2 Iga Swiatek (POL x8) bt Kaja Juvan (SLO) 6-0, 7-5 Madison Brengle (USA) bt Maria Camila Osorio (COL) 7-5, 6-4 Polona Hercog (SLO) bt Kiki Bertens (NED x16) 6-1, 3-6, 6-4Harmony Tan (FRA) bt Alize Cornet (FRA) 6-4, 6-4Marketa Vondrousova (CZE x20) bt Kaia Kanepi (EST) 4-6, 6-3, 6-0